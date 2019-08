Aid Al-Adha: heureusement que les éboueurs étaient là !

De très nombreux Marocains sur les réseaux sociaux ont tenu à exprimer leurs vifs remerciements aux employés de la voirie, via leurs comptes. Et ce, pour leur travail de collecte d’ordures et de déchets inhérents au sacrifice de l’Aid El Kébir et, surtout, à l’inconscience manifeste, dans toutes les villes du Royaume.

Comme Le Site info l’avait signalé dans plusieurs articles, nos avenues et rues ont subi un spectacle désolant, honteux et incivique. Des peaux de mouton nauséabondes, des barbecues sur les trottoirs, au milieu de la chaussée même, des estomacs d’ovins… ont impunément jonché nos quartiers.

A part, à notre connaissance, des jeunes de Hay Aouinat El hajjaj, à Fès, qui avaient loué un triporteur pour nettoyer leur quartier, l’incivisme était de rigueur presque partout.

Heureusement que, dès le soir de l’Aid, des employés de la voirie ont remédié au chaos laissé par des citoyens inconscients et mal éduqués. Il est donc normal que les commentaires des médias sociaux et des réseaux sociaux, particulièrement sue Facebook, n’aient pas tari d’éloges, de remerciements et de reconnaissance à ces hommes et femmes de la voirie. Ceux-là même qui, malgré les dures conditions de leur ingrate profession et malgré l’environnement où ils évoluent quotidiennement, accomplissent leurs tâches avec abnégation et sérieux.

Merci encore, messieurs-dames! Grâce à vous, nos villes sales, par la faute de citoyens d’une inconscience totale, retrouvent une propreté décente!

Larbi Alaoui