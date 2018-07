Aïd Al-Adha, Fête du Trône…le calendrier des jours fériés au Maroc

Le mois de juillet est déjà là. Si certains ont déjà entamé leurs vacances, d’autres préfèrent attendre août pour prendre leur congé annuel et profiter également de la semaine de jours fériés prévue dans le même mois.

En effet, la commémoration de la Révolution du Roi et du Peuple est prévue lundi 20 août, la Fête de la Jeunesse le mardi 21 août et Aïd Al-Adha mercredi 22 août (2 jours fériés). Il ne restera donc que le vendredi où les gens auront probablement l’opportunité de faire le pont. En plus, cette semaine ne sera pas décomptée de leurs congés officiels.

En attendant, ceux qui n’ont pas encore eu droit aux vacances peuvent en avoir un avant-goût le lundi 30 juillet, à l’occasion de la fête du Trône.

Après la fin de la saison estivale, les Marocains auront trois jours fériés: le mardi 11 septembre à l’occasion du 1er Moharram, le Mardi 6 novembre pour la marche verte et le dimanche 18 novembre à l’occasion de la fête de l’Indépendance.

Calendrier des jours fériés:

Fête du Trône: lundi 30 juillet

Oued Eddahab: mardi 14 août

Révolution du Roi et du Peuple: lundi 20 août

Fête de la Jeunesse: mardi 21 août

Aïd Al-Adha: mercredi 22 août (2 jours fériés)

1er Moharram: mardi 11 septembre

Marche Verte: mardi 6 novembre

Fête de l’Indépendance: dimanche 18 novembre

Aid El Mawlid: mercredi 21 novembre (fête religieuse à confirmer)

S.L.