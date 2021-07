Aïd al-Adha et Covid-19 au Maroc: Dr Ennaji craint le pire

Le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca, craint fort que le nombre de cas confirmés de personnes, qui contracteront le virus, ne soit de 3000 par jour, avant même l’Aïd Al-Adha, au Maroc.

Dans une déclaration à Le Site info, Dr Moulay Mustapha Ennaji a affirmé que la revue en hausse du nombre de personnes contaminées était prévisible. Ceci, à cause du laxisme et de l’inconscience de nombreux citoyens ne respectant pas les mesures préventives et sanitaires, décrétées par les autorités compétentes, en vue d’endiguer la propagation et de la transmission de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

Pire, le virologue est allé plus loin dans ses craintes prévisionnelles en ajoutant que le nombre de cas confirmés augmenterait davantage, au quotidien, dans les prochains jours. Et ce, pour les mêmes raisons précitées de non-respect flagrant des mesures préconisées par le gouvernement. De même que l’apparition de foyers infectueux des nouveaux variants du coronavirus a également contribué à la hausse du nombre de cas confirmés.

En conséquence, a souligné Dr Ennaji, il est impératif de savoir raison garder en respectant strictement les mesures préventives et sanitaires, sachant surtout que ce nouveau variant dit « indien » (Delta) s’avère être plus dangereux, plus contagieux et se propageant plus rapidement.

Lequel variant, prévient l’éminent virologue, est même en passe, dans les prochains jours, de remplacer le virus originel.

Larbi Alaoui