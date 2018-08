Aïd Al Adha: ce que dépenseront les Marocains

Les chiffres du HCP montrent, en effet, que les ménages dépensent énormément pendant cette période de l’Aïd, allant jusqu’à 13 milliards de dirhams. L’enquête révèle également que les classes aisées célèbrent de moins en moins cette fête et préfèrent profiter des jours fériés pour s’offrir des voyages. Les classes pauvres et moyennes, en revanche, attendent impatiemment Aïd Al Adha pour le célébrer. Certains prennent même des crédits qu’ils rembourseront sur plusieurs mois afin d’acheter le mouton.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK