Aïd Al-Adha: contrôles renforcés au marché d’ovins de Médiouna (VIDEO)

Les autorités ont appliqué des mesures de contrôle stricts au souk d’ovins de Mediouna, dans les environs de Casablanca, à quelques jours de l’Aïd Al-Adha.

Afin d’éviter le scénario de l’année dernière, où des bêtes ont été volées la veille de l’Aïd, les autorités ont mobilisé leurs effectifs afin que l’approvisionnement en moutons se déroule dans de bonnes conditions.

Le responsable du souk, Hamza Derkaoui, a révélé à Le Site info que d’importants changements ont été effectués cette année. Parmi ces changements, figure la réorganisation du travail des conducteurs des triporteurs et minibus, qui ont été immatriculés, note-t-il.

« Nous avons également immatriculé les tentes, et nous contrôlons la disponibilité des moutons dans chacune d’elles. Nous distribuons aussi des masques, et nous exhortons commerçants et clients à en porter », a-t-il ajouté.

