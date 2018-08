Aïd Al Adha: la CIMR versera aussi les pensions à l’avance

En 2017, la CIMR comptait 6 385 entreprises adhérentes, 641 358 affiliés actifs cotisants et ayants droit et 170 870 allocataires. Le montant total des produits techniques de la CIMR s’élevait à 7 768 millions de dirhams et le total des pensions servies était de 3 995 millions de dirhams.

