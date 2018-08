Aïd Al Adha: bonne nouvelle pour les fonctionnaires

Les services de la Sûreté nationale, de la Surveillance du territoire national et de la Gendarmerie royale à Sefrou et Sidi Kacem sont parvenus, samedi, à élucider l’affaire d’enlèvement présumé d’une jeune fille de 19 ans.

