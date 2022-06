Aïd Al-Adha au Maroc: vers un retour aux mesures restrictives ?

La revue en hausse des cas confirmés de coronavirus au Maroc, pendant ces derniers jours, n’augure rien de bon avant la célébration de l’Aïd Al-Adha, selon de nombreux citoyens.

Ceux-ci craignent, en effet, que le gouvernement ne soit obligé de décréter le retour aux mesures restrictives, en renforçant même celles-ci pour parer à de probables développements de la situation épidémiologique, surtout à l’approche de la saison estivale et à celle de l’Aïd Al-Adha.

Par ailleurs, le coordonnateur du centre national des opérations d’urgence de santé publique, au ministère de la Santé et de Protection sociale, avait auparavant alerté sur la propagation du virus de la covid-19 dont le niveau est passé de vert faible à orange moyen, particulièrement dans les grandes villes du Royaume. Dr Mouad Mrabet a également tenu à préciser que la situation sanitaire, au niveau national, n’est plus aussi rassurante qu’avant et ce, avec la confirmation de nombreux cas confirmés et de cas critiques.

Quant au département de Khalid Ait Taleb, il a lancé un appel aux personnes âgées, à celles présentant un déficit immunitaire, ainsi qu’aux personnes souffrant de maladies chroniques, leur demandant de bénéficier au plus vite de la dose de rappel du vaccin contre le coronavirus afin de faire augmenter l’immunité du corps et se protéger contre la propagation et la transmission de la maladie.

De même qu’il est demandé à tous les citoyens le retour au port du masque de protection dans les endroits clos et dans les lieux qui connaissent de grosses affluences.

L.A.