Aïd Al-Adha au Maroc: vers la hausse des prix des moutons ?

L’augmentation des prix des viandes rouges au Maroc interpelle vivement les citoyens et leur font craindre une probable revue à la hausse des prix de vente des bêtes (ovins, bovins et caprins) de l’Aïd Al-Adha.

Ainsi, le quotidien arabophone « Al Massae » a affirmé que les consommateurs s’interrogent déjà sur les prix exorbitants que coûteraient les bêtes destinées au sacrifice de la fête religieuse, appelée communément en darija marocaine « L’Aïd Lakbir » (la grande fête).

Cette inquiétude est légitime sachant, selon la même source, que le prix du kilogramme de viande ovine a atteint, dans les boucheries et marchés, la somme astronomique de 100 à 120 DH. Du jamais vu!

De ce fait, de nombreuses familles marocaines seraient dans l’incapacité pécunière, dans les trois prochains mois, de s’acheter une bête pour l’Aïd Al-Adha, a précisé le quotidien Al Massae.

Cela est dû essentiellement à l’augmentation des prix des têtes de bétail, à cause de la forte demande et de la réduction de l’offre que connait le pays, dues aux répercussions de la sécheresse et à la revue à la hausse des prix de l’alimentation du cheptel, conséquence des instabilités économiques à l’international, a-t-on également expliqué.

L.A.