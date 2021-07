Aïd al-Adha au Maroc: quid des bouchers ?

De nombreux bouchers attendent avec impatience les mesures sanitaires que décrétera le ministère de l’Intérieur, concernant leurs activités (abattages, dépeçages et découpes d’ovins et de caprins, parfois de bovins) pendant l’Aïd Al Adha.

Et Youssef Oulja, vice-président de l’Union générale des bouchers de la Région Casablanca-Settat, a confirmé à Le Site info cette attente des professionnels du secteur, à quelques encablures du Jour J. Surtout, a-t-il rappelé, que « les mesures annoncées par le ministère de l’Intérieur, l’année dernière, afin que les bouchers chargés de l’abattage effectuent des tests de dépistage contre le coronavirus, ont été très compliqués « .

Par conséquent, notre interlocuteur souhaiterait que le Département de Abdelouafi Laftit n’exige des bouchers qui seront chargés de l’abattage, ainsi que de leurs assistants, que la présentation du pass vaccinal, cette année, au lieu et place d’effectuer les analyses laborantines concernant la covid-19.

Le vice-président de l’Union générale des bouchers de la Région Casablanca-Settat s’est aussi remémoré la mésaventure de plusieurs des professionnels du secteur, l’année dernière. Les tests de dépistage du coronavirus, qu’ils ont été obligés d’effectuer, s’étaient révélés positifs « pour la majorité des bouchers ». Tous ont donc été hospitalisés pendant 10 jours, en compagnie des membres de leurs familles et leurs boucheries ont dû fermer, leur occasionnant des soucis aussi bien pécuniaires que psychiques, a-t-il confirmé

A lire cette dernière information, nombreux parmi nos fidèles lecteurs ne manqueront pas de sursauter et de se demander si un tel douloureux rappel était vraiment nécessaire. Ce, car au lieu d’être en faveur des bouchers et au lieu que le ministère de l’Intérieur ne se contente que de la présentation du pass vaccinal, comme le souhaite Youssef Oulja, ledit rappel pourrait avoir un effet contraire et serait à même d’imposer aux professionnels du secteur des mesures encore plus strictes que celles de l’Aïd Al-Adha 2020.

Larbi Alaoui