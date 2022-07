Aïd al-Adha au Maroc: les déplacements inter-villes risquent-ils d’être interdits ?

Alors que le rebond épidémique se confirme au Maroc, plusieurs citoyens craignent une interdiction des déplacements inter-villes à quelques jours de l’Aïd al-Adha.

A ce propos, Tayeb Himdi a exclu cette possibilité et tenu à rassurer les Marocains. Dans une déclaration à Le Site info, le chercheur en politiques et systèmes de santé a indiqué que le nombre de cas critiques et de décès liés au covid-19 ne menace pas le système sanitaire. L’expert a toutefois prévu que les cas de contaminations continueront de grimper lors des trois prochaines semaines, précisant que sur 4000 personnes sont positives au virus sur 10.000 ayant fait le test.

«Le système sanitaire n’est pas menacé mais le risque plane sur les personnes non-vaccinées, surtout celles âgées de plus de 60 ans et/ou souffrant de maladies chroniques. La protection de cette catégorie ne se fera pas par la fermeture des frontières, par un confinement ou pas une interdiction des déplacements inter-villes. Ces personnes doivent tout simplement recevoir leurs doses du vaccin et respecter les gestes barrières dont le port du masque et la distanciation physique», explique Dr Himdi.

Le chercheur ajoute également qu’elles doivent éviter les lieux fermés et les rassemblements familiaux afin d’endiguer le risque de propagation du coronavirus.

Pour rappel, un total de 3.043 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus et 3.610 guérisons a été enregistré dans les dernières 24 heures au Maroc, a indiqué mercredi le ministère de la Santé et de la Protection sociale, qui fait état de deux nouveaux décès.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a en outre fait savoir que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.860.671, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.347.094, alors que 6.573.721 personnes ont eu trois injections du vaccin. Le nombre des personnes ayant reçu la quatrième dose a atteint 2.338 personnes.

Le nombre total des décès est passé à 16.133, avec deux nouveaux cas enregistrés en 24 heures dans la région de Casablanca-Settat et Fès-Meknès.

H.M.