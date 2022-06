Aïd al-Adha au Maroc: le gouvernement interpellé sur la hausse des prix des moutons

En plus de la revue en hausse des prix des carburants et des produits de première nécessité, vient s’ajouter celle astronomique des prix des moutons de l’Aid Al-Adha. Celle-ci a été évoquée sous l’Hémicycle par l’intermédiaire d’une question écrite du député du groupe parlementaire du Mouvement populaire, Nabil Dakhch.

Adressée à Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement durable, des Eaux et Forêts, la question du Harakiste souligne que quelques semaines à peine nous séparent de la célébration de l’Aid Al-Adha et que, parallèlement à l’augmentation des prix des carburants et de l’alimentation pour bétail et des produits de première nécessité, plusieurs données présagent que les Marocains s’attendent à la hausse des pris du cheptel, qui pourra atteindre les 20%, à cause de l’augmentation des frais de transport et de la nourriture animale.

Aussi, le membre de la Commission du contrôle des finances publiques a-t-il appelé le ministre de tutelle à la nécessité d’intervenir contre la hausse des prix du bétail et lui a aussi demandé de prendre les mesures nécessaires à même de garantir l’approvisionnement du marché marocain de bêtes, avec des prix qui prennent en compte le pouvoir d’achat des citoyens.

L.A.