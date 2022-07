Aïd al-Adha à Tanger: plus de 5.000 tonnes de déchets collectés

La quantité de déchets ménagers collectés durant la période de l’Aid Al-Adha à Tanger et à Tétouan, aurait atteint plus de 5.100 tonnes.

Ainsi, quelque 3.907 tonnes de déchets ont été collectés en moins de 13 heures au 1er jour de l’Aid à Tanger, grâce aux efforts déployés par les différents acteurs du secteur de propreté.

La commune de Tanger a indiqué, dans un communiqué, que les efforts déployés par les employés et responsables des sociétés délégataires chargées du service de propreté « Arma » et « Mecomar », les cadres et élus de la commune et des quatre arrondissements de la ville, les responsables de la wilaya de région, les autorités locales, les acteurs de la société civile et les partenaires ont permis de réussir le challenge de préserver la propreté de la ville.

A Tétouan, plus de 1.204 tonnes de déchets ont été collectés en moins de 9 heures, grâce aux efforts consentis par le service communal d’hygiène, sous la supervision de la province, appuyés par les employés des sociétés chargées de la collecte des déchets solides dans les zones « Al Azhar » et « Sidi Mandri ».

Il est à noter que la commune de Tanger a pris une série de mesures de gestion et organisationnelles proactives dans le cadre des préparatifs de l’Aïd Al-Adha, afin de préserver la propreté de la ville et d’assurer une bonne gestion des services fournis à cette occasion.

Ces mesures portaient sur la mise en oeuvre de plusieurs programmes de travail liés aux secteurs de l’hygiène, de la santé et de l’environnement, en plus des décisions organisationnelles visant à fédérer les efforts et à assurer la convergence des interventions des services communaux, des autorités locales, des quatre arrondissements de la ville, des administrations concernées et des différents acteurs locaux.

Des campagnes de sensibilisation ont été également lancées pour assurer la propreté de la ville durant et après Aïd Al Adha et garantir une gestion optimale du volume des déchets qui augmente de manière considérable lors de cette période de l’année.

S.L. (avec MAP)