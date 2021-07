Aïd Al-Adha à Tanger: les grillades des têtes de moutons sous haute surveillance (VIDEO)

La journée de la célébration de l’Aïd Al-Adha s’est déroulée dans une ambiance très différente dans toutes les villes du Royaume, ce mercredi 21 juillet. Et plus particulièrement, s’agissant de ce « métier » saisonnier pratiqué par des jeunes de différents quartiers et rues qui consiste à procéder aux grillades des têtes et des pattes d’ovins et de caprins, dans l’espace public.

A Tanger, cette opération a eu lieu sous haute surveillance sécuritaire et dans le respect de plusieurs mesures préventives et sanitaires. Le Site info a ainsi pu constater, par exemple, que les habitants du quartier El Haddada de la capitale du Détroit ont fait griller têtes et pattes en présence d’une forte mobilisation sécuritaire.

Et ce pour veiller et garantir le strict respect des mesures restrictives, décrétées par les autorités compétentes, vu la situation épidémiologique alarmante et la revue en hausse inquiétante des cas confirmés de coronavirus et de ses variants que connaît le pays.

L.A.