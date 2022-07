Aïd al-Adha 2022: voici les prix des moutons affichés ce jeudi

Selon le système « Assaar » de suivi des prix des produits agricoles et alimentaires du ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, les prix de vente moyens au niveau national des animaux destinés à l’abattage de Aid Al Adha, pour les différentes espèces, relevés pour la journée du 6 juillet, s’établit comme suit:

– Le prix des moutons au niveau national varie entre 2.000 et 4.200 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 2.800 DH.

– Pour les brebis, le prix fréquent observé varie entre 900 et 1.700 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1 200 DH.

– Quant aux chèvres, le prix fréquent observé varie entre 500 et 1100 DH/tête. 75% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1 000 DH.

– Concernant les boucs, le prix fréquent observé varie entre 850 et 1.950 DH/tête. 50% des prix observés de l’offre sont inférieurs à 1 300 DH.

Le système Assaar permet de remonter à partir des enquêtes quotidiennes menées par les services du ministère, les prix de l’ensemble des filières agricoles (fruits et légumes, céréales, légumineuses, animaux vivants … etc) aux quatre stades de vente (Gros, détail, GMS et souks hebdomadaires).

S.L. (avec MAP)