Aïd al-Adha 2021: l’offre estimée à 8 millions de têtes

L’offre en ovins et caprins (8 millions de têtes) destinés à l’abattage de l’Aïd Al Adha 1442 couvre largement la demande prévisionnelle (5,5 millions de têtes), assure, vendredi, le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

« L’offre en ovins et caprins destinés à l’abattage de l’Aïd est estimée à plus de 8 millions de têtes dont plus de 6,5 millions d’ovins et 1,5 million de caprins. La demande quant à elle est estimée à 5,5 millions de têtes, dont 5 millions d’ovins et 500.000 caprins. La comparaison entre l’offre et la demande montre que les disponibilités en ovins et caprins couvrent largement la demande », indique le ministère dans un communiqué.

Pour l’évaluation de l’offre et de la demande à l’occasion de l’Aïd Al Adha 1442, plusieurs éléments ont été pris en considération, fait savoir la même source. Il s’agit des données statistiques réalisées par le ministère sur les effectifs du cheptel ovin et caprin ainsi que les données sur les abattages des ovins et caprins enregistrés au niveau des abattoirs contrôlés, outre les normes zootechniques (taux d’agnelage, taux de mortalité) observées sur le cheptel ovin et caprin dans les différentes régions du Royaume, précise le communiqué.

Le ministère, en concertation avec les autorités locales, assurera un suivi rapproché de l’approvisionnement des différents marchés et de l’état sanitaire des animaux par les services vétérinaires relevant de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA).