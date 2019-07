Aïd al-Adha 2019: bonne nouvelle pour les fonctionnaires marocains

La grande période des vacances -et des congés- est arrivée. Cette année encore, une bonne nouvelle attend les fonctionnaires, qui pourront bénéficier de plusieurs jours de repos d’affilée (du samedi 10 au mercredi 14 août). Explications.

En effet, selon une source au sein du ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l’Administration, les fonctionnaires auront droit à deux jours fériés les 12 et 13 août, à l’occasion de l’Aïd al-Adha, en plus du mercredi 14 qui marque la célébration de l’anniversaire de la récupération de Oued Eddahab.

Rappelons que selon l’astronome Hicham Al Issaoui, Aïd al-Adha sera célébré le lundi 12 août 2019 au Maroc. Le lauréat de l’Institut Dar El Hadith El Hassania de Rabat, qui avait annoncé la date exacte de l’Aïd el-Fitr cette année, a également dévoilé d’autres dates de fêtes et évènements religieux en 2019.

Le 1er Moharram du nouvel an de l’hégire 1441 tombera le dimanche 1er septembre 2019. L’Achoura, qui a lieu le 10e jour du mois de Moharram, sera donc célébrée le mardi 10 septembre 2019. Enfin, selon l’astronome, Aïd Al Mawlid Annabaoui sera célébré les 10 et 11 novembre.

Voici par ailleurs le calendrier des jours fériés pour le mois d’aout

– Aïd Al Adha: lundi 12 août et mardi 13 août (2 jours).

-Libération de Oued Dahab: mercredi 14 août

-Révolution du roi et du peuple: mardi 20 août

-Fête de la jeunesse: mercredi 21 août

S.L.