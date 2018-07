Aïd Al Adha 2018: les moutons seront-ils plus chers ? (VIDEO)

Certains ont loué la décision de l’ONSSA pour ne plus revivre la déception des viandes vertes mais ont assuré s’attendre à la hausse des prix du cheptel. Il ont estimé que c’est «une initiative intelligente» pour mettre la main directement sur l’éleveur au cas où toute putréfaction au niveau des viandes est constatée. «Je suis pour l’augmentation des prix qui doivent tout de même être contrôlés. L’essentiel est de protéger les droits des consommateurs et examiner le bétail», a expliqué un jeune homme.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK