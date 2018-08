Aïd Al Adha 2018: le prix de l’abattage à Casablanca

Rappelons que Hicham El Aissaoui, astronome de renom, a livré ses prévisions pour la date de Aïd Al Adha au Maroc. Selon ses calculs, la fête sera célébré le mercredi 22 août au Maroc. Les Marocains auront ainsi droit à six jours de vacances, à savoir du 18 au 23 août, grâce à la Fête de la Jeunesse, la Révolution du Roi et du Peuple et, enfin, la Fête du Sacrifice.

