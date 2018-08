Aicha El Khattabi: les détails de sa rencontre avec le roi Mohammed VI

Le souverain a été salué par plusieurs personnalités marocaines et étrangères venues lui présenter leurs vœux en cette occasion, dont Aicha El Khattabi, fille d’Abdelkarim El Khattabi et Gianni Infantino, président de la FIFA.

Aicha a ajouté qu’elle a échangé pendant quelques secondes avec le souverain pendant la réception et lui a exprimé toute son affection. «Je lui ai dit que je l’aimais de tout mon cœur et que j’appréciais sa façon de travailler. Je suis tellement heureuse. Ce moment est inoubliable», a-t-elle indiqué.