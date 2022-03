Aicha des Gazelles: au volant de leur Dacia Duster, Hajar et Malika rêvent d’un nouvel exploit

Tenantes du titre du Rallye Aicha des Gazelles 2021 dans la catégorie Crossover, Hajar El Bied, 41 ans et Malika Ajaha, 34 ans, ont pour ambition de rééditer l’exploit de la saison dernière avec un nouveau sacre. Zoom sur ce binôme qui arbore fièrement les couleurs du drapeau national.

L’une est ingénieure, l’autre manager vente et qualité. Malika Ajaha et Hajar El Bied mettent temporairement leur carrière professionnelle de côté pour enfiler les gilets du Rallye Aicha des Gazelles. Sixième au classement général en 2019, elles étaient arrivées sur la plus haute marche du podium lors de l’édition 2021. Aujourd’hui, les deux championnes enchaînent une troisième participation d’affilée avec beaucoup d’espoirs et d’ambitions.

« Vivre cette incroyable aventure est déjà une victoire en soit, mais si on peut décrocher une deuxième fois la première place, on sera vraiment très fières. Nous sommes déterminées et notre amitié est un atout qui nous a aidé à décrocher la victoire lors de la 30ème édition », soulignent les deux participantes dans un entretien accordé à Le Site info.

Cette complicité, Malika Ajaha et Hajar El Bied la tiennent depuis bien longtemps : « Nous nous sommes rencontrées au travail, chez Renault Group Maroc, et nous avons tissé un lien fort d’amitié : nous sommes maintenant inséparables ! Nous avons toutes les deux des tempéraments forts et nous partageons les mêmes centres d’intérêts », ajoutent-elles.

Pour les deux Marocaines, l’aventure du Rallye Aicha Des Gazelles est tout sauf un hasard. Cela était un rêve à atteindre et une opportunité à saisir : « Depuis notre plus jeune âge, nous avons toujours suivi le Rallye Aicha des Gazelles à la télé avec les yeux qui brillent. Nous avons toujours rêvé de faire partie de ces femmes passionnées qui défient le désert, se surpassent et vivent une grande aventure qui restera le souvenir d’une vie », se souviennent Malika Ajaha et Hajar El Bied.

Une fierté pour la femme marocaine



Pour ces deux battantes, la complémentarité d’un binôme est l’une des clés de la victoire : « L’entente et la complémentarité entre le pilote et la navigatrice sont la base de la réussite au Rallye Aicha des Gazelles. Notre force réside dans notre personnalité car le Rallye Aicha des Gazelles est une aventure humaine très intense, difficile émotionnellement et mentalement », explique Malika.

À travers cette troisième participation, le binôme marocain lance un message de soutien et d’espoir à toutes les femmes du Maroc : « Nous encourageons les femmes à participer à ce raid unique en son genre. Ce raid qui se déroule au cœur de notre pays, met en avant les femmes, leur esprit de solidarité et leur capacité à dépasser leurs limites. Notre victoire représente une fierté pour la femme marocaine et nous espérons qu’elle suscitera de nombreuses vocations ».

Rappelons que Malika Ajaha et Hajar El Bied vont parcourir ce long périple du Rallye Aicha des Gazelles au volant de leur Dacia Duster. Un véhicule qu’elles considèrent comme le modèle idéal pour leur participation au Rallye. Il ne reste donc plus qu’à souhaiter bonne chance à ces championnes qui font preuve d’abnégation et de courage.

