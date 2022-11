Ahmed Boulane critique Hassan El Fad (VIDEO)

Le metteur en scène marocain a cru bon révéler ce que l’on sait de lui depuis toujours! Qu’il est un personnage polémiste par excellence, dont les déclarations sont franches et directes car « il est une personne sérieuse », selon ses dires.

C’est en tout cas ce que le réalisateur a déclaré à Le Site info, après son passage sur le tapis rouge du Festival international du film de Marrakech (FIFM), dont la 19ème édition baissera le rideau ce dimanche, 20 novembre courant.

Et à propos de la polémique suscitée entre l’humoriste et comédien Hassan El Fad et lui, Boulane a assuré que « c’est lui qui a contribué à le renommée d’El Fad » (ndlr, un doux euphémisme de notre part, car le réalisateur a employé le verbe « créer » en arabe), à travers son film « Ali, Rabiaa et les autres ».

Toutefois, le réalisateur marocain a nié avoir coupé les ponts avec Hassan El Fad, mais a avoué ne pas aimer les œuvres de ce dernier. Certes, a-t-il toutefois tempéré et concédé, l’humoriste et comédien est doué, mais il a exprimé sa déception de ce que ce dernier présente.

Soufflant le chaud et le froid, comme à l’accoutumée, Boulane a enfoncé le clou en niant à El Fad son statut d’humoriste, tout en soulignant que l’acteur et scénariste britannique, Rowan Atkinson, plus connu pour son interprétation du personnage » Mr Bean », est pour lui l’exemple même de l’humoriste professionnel et talentueux.

Par conséquent, il est allé jusqu’à conseiller à El Fad de s’inspirer de « Mr Bean » , mais lui a demandé aussi d’éviter toute comparaison avec Atkinson!

L’humour n’est point un art aisé et il ne faut pas présenter des capsules de deux minutes chacune et prétendre que leur auteur est un humoriste, tout en réitérant qu’El Fad demeure un acteur doué, mais dont l’art est vain, a renchéri Boulane.

Concernant son appréciation sur l’irruption des influenceurs dans le domaine artistique, elle est explicitée dans la vidéo ci-dessous.

Larbi Alaoui