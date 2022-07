Ahlam, Myriam Fares et Balqees bientôt au Maroc, voici pourquoi (EXCLU)

Il est prévu que trois artistes arabes célèbres répondent présent au Maroc à l’occasion solennelle d’une fête nationale du Royaume.

Ce trio féminin de choc et de charme est constitué ainsi: la chanteuse émiratie, Ahlam Ali Al Shamsi, la chanteuse, actrice et danseuse libanaise, Myriam Fares, et la chanteuse et actrice émiratie, d’origine yéménite, Balqees Ahmed Fathi, plus connue sous le prénom de Balqees.

Et selon des sources concordantes de notre magazine Ralia, les trois artistes seront réunies lors d’un grand évènement qui se déroulera dans les provinces Sud du Royaume. D’autres artistes, marocains, dont les noms seront prochainement annoncés, participeront aussi à cette grande manifestation qu’abritera le Sahara marocain.

Par ailleurs « Tik Tok » a fêté Myriam Fares pour avoir récemment occupé la première position dans la liste du nombre de réactions, via sa plateforme et via les autres plateformes des réseaux sociaux. A cette occasion, l’artiste a partagé avec ses fans et followers, via son compte Twitter, une photo consacrant cette distinction, accompagnée du hashtag « Myriam_Fares_arrive_à_l’international ». Ceci, après que « Tik Tok » a annoncé le nombre de vues qu’a récolté sa chanson, jusqu’à maintenant, et qui est de 8,4 milliards.

En revanche, il est à noter que Myriam Fares n’as pas encore, pour l’heure, un compte « TikTok »! Cependant, le défi lancé par la chanteuse libanaise sur son compte Instagram, le 2 mai dernier, est parvenu à conquérir toutes les autres plateformes.

L.A.