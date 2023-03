Agro-alimentaire, tourisme, services…les clés du Made in Morocco (VIDEO)

TABLE RONDE: Made in Morocco. En plus de l’industrie manufacturière, le Made in Morocco concerne plusieurs secteurs d’activité dans lesquels le Maroc a fait ses preuves. Toutefois, promouvoir encore plus l’investissement dans ces filières représente un axe fondamental qu’il y a lieu d’accélérer.



Étaient présents à cette table ronde: Ali Seddiki, directeur général de l’AMDIE, Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis, Ezzohra Samouh, directrice générale d’Afrique Câbles, et Salim Ennaji, founder managing partner d’Agilis advisory.

Le Made in Morocco n’est pas seulement une question de promotion de l’industrie manufacturière, c’est aussi la promotion de l’industrie agro-alimentaire, c’est aussi le tourisme, ou encore les services. Adil Douiri, directeur général principal de Mutandis et ancien ministre du Tourisme, avait participé en décembre 2000, avec une équipe de professionnels, à la rédaction d’un document qui a conçu un concept nouveau, celui des «Métiers mondiaux du Maroc».

Dans ce document, qui a été érigé en feuille de route, ont été énumérés les métiers dits mondiaux du Maroc, en l’occurrence le tourisme, l’automobile, la chimie des phosphates, l’agro-industrie et la transformation des produits halieutiques, l’industrie de l’habillement, l’offshoring, les composants électroniques et l’aéronautique. À l’époque, le secteur qui paraissait le plus facile à développer était celui du tourisme. Ce document a coïncidé avec l’intronisation de SM le Roi Mohammed VI. Il a précédé l’arrivée du gouvernement de Driss Jettou, qui a transformé ce document en «Plan émergence», devenu ensuite «Plan d’accélération industrielle». «Le développement sectoriel se fait sur des temps longs et c’est dans la succession des efforts de chacun que le pays se construit», affirme Douiri.

Le tourisme, premier métier mondial du Maroc

Bien entendu, dans les métiers mondiaux du Maroc, une grande partie est représentée par les services, notamment le tourisme et l’offshoring qui se développe fortement. Ainsi, si le classement est fait, non pas en fonction du chiffre d’affaires, mais de la valeur ajoutée, le premier métier mondial du Maroc c’est bien le tourisme, confirme l’ancien ministre.

C’est, en effet, un Made in Morocco immatériel, qui permet, lui aussi, de promouvoir la marque Maroc à l’international. Forte et solide, cette dernière peut driver une multitude de secteurs.