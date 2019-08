Agressions sur l’autoroute de Meknès: des victimes témoignent (VIDEO)

Les usagers de l’autoroute reliant Fès et Meknès risquent gros et leurs vies sont menacées. Une bande criminelle sème en effet la terreur et intercepte le chemin des conducteurs pour les détrousser.

Selon une source de Le Site info, les mis en cause mettent de grosses pierres sur l’autoroute pour empêcher les usagers de poursuivre leur route. Ces derniers descendent de leurs voitures afin d’écarter ces pavés avant d’être surpris par l’arrivée des criminels qui les dépossèdent de leurs biens.

«On revenait d’un baptême, tard la nuit, et on a été surpris par de gros pavés bloquant la route. On aurait pu perdre la vie. Une voiture était renversée et un poids-lourd à dû s’arrêter. On a également aperçu deux personnes en train de saccager un véhicule léger et détrousser ses passagers. J’ai heureusement réussi à m’enfuir en passant par un endroit où il n’y avait pas de pierres», a confié un père de famille.

Un autre jeune homme a également indiqué avoir cru que c’était un accident grave en découvrant que la route était bloquée. «Les criminels étaient munis de sabres et menaçaient les usagers de l’autoroute. J’ai fait marche arrière et pris la fuite en passant par une petite route. C’était un véritable cauchemar», a-t-il déploré.

Rappelons que le procureur général du Roi près la cour d’appel de Meknès a annoncé jeudi que le parquet général a ordonné la mise en garde à vue, pour les besoins de l’enquête, de deux personnes arrêtées pour leur implication présumée dans l’agression d’usagers de la route nationale N° 4 reliant Fès à Kénitra.

Les recherches menées par les services de la police judiciaire de la Gendarmerie Royale sur les actes commis dans la nuit du 29 juillet dernier au niveau de la RN n°4 reliant Fès à Kénitra, au niveau de douar Skhounat, commune et caïdat de M’haya (Meknès), ont permis l’arrestation de deux suspects parmi les personnes soupçonnées d’implication dans ces actes criminels, qui ont barré la route et volé certains de ses usagers, a précisé le procureur général dans un communiqué.

N.M.