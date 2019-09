Agressions à l’arme blanche: plusieurs arrestations à Settat (DGSN)

Le service préfectoral de la police judiciaire de Settat a arrêté, jeudi soir, cinq individus, dont deux filles et une mineure, soupçonnés de lien avec un réseau criminel s’activant dans les vols sous la menace de l’arme blanche, ainsi que d’avoir provoqué un accident de circulation.

Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que ces suspects ont été appréhendés en coordination avec les services de la Gendarmerie royale, pour leur implication présumée dans des actes de vol sous la menace de l’arme blanche dans la ville de Settat et ses environs.

Les opérations de pointage des mis en cause ont révélé que l’un d’entre eux est recherché par les services de sûreté de Marrakech et Benguerir pour son implication dans des affaires de vol qualifié et d’enlèvement, précise la même source, ajoutant qu’un autre suspect est soupçonné d’avoir commis des actes criminels à Marrakech.

Lors de leur arrestation, les suspects, qui étaient à bord d’une voiture de location, ont opposé une résistance farouche et refusé d’obtempérer, provoquant ainsi un accident de circulation et causant de légères blessures à un mineur qui se trouvait au bord de la route, relève le communiqué, notant que les opérations de fouille ont permis de saisir des armes blanches, des biens d’autrui, des téléphones portables et des sommes d’argent soupçonnés provenir des actes de vol.

Les prévenus majeurs ont été placé en garde à vue alors que la fille mineure est sous contrôle, à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et les aboutissants de cette affaire et déterminer tous les actes criminels qui leur sont reprochés, conclut le communiqué.

