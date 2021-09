Agression sexuelle à Tanger: les Marocains demandent une peine exemplaire

Les citoyens ont été vivement indignés par l’extrait d’un enregistrement vidéo. Celui-ci fait voir un individu soulever la robe d’une jeune passante, sur la voie publique, pour lui administrer une claque sur son arrière-train et, ensuite, s’éloigner du lieu de son forfait en éclatant de rire.

L’enquête diligentée par les services sécuritaires tangérois a fait vite d’identifier le principal mis en cause dans cette affaire, âgé de 17 ans, ainsi qu’un autre ado de 15 ans impliqué dans ce harcèlement sexuel et cette atteinte au droit de la personne de cette jeune passante. Ce dernier a été interpellé mardi, tandis que le principal mis en cause l’a été aujourd’hui dans la zone de Boukhalef, comme son acolyte. Deux autres mineurs ont également été arrêtés, soupçonnés d’avoir filmé la vidéo, de l’avoir publiée sur les réseaux sociaux et d’avoir copieusement invectiver la victime de cet acte odieux.

Suite à cette affaire, les citoyens, en général, et les internautes, en particulier sont unanimes à demander aux responsables judiciaires d’administrer une punition sévère et exemplaire à tous ces ados impliqués dans ce forfait méritent, jugeant que ceux-ci ignorent complètement les dommages psychiques qu’ils causent en perpétrant de tels actes répréhensibles et inadmissibles.

A.L.