Agression sexuelle à Tanger: le principal suspect identifié, son complice interpellé

Les éléments de la Sûreté nationale de la préfecture de Tanger ont réussi à mettre la main, ce mardi après-midi, sur un adolescent de 15 ans impliqué dans l’affaire d’atteinte à la pudeur et de harcèlement sexuel, perpétrés à l’encontre d’une jeune passante.

Les services sécuritaires de la ville ont vite réagi, suite à la publication d’une séquence vidéo, largement partagée et commentée sur les réseaux sociaux, faisant voir un individu soulevant, sur la voie publique, la robe d’une jeune fille, tout en éclatant de rire, fier de son acte indigne et inadmissible. Pendant qu’il perpétrait cet ignoble geste, un complice filmait la scène qu’il a, par la suite, publiée sur les réseaux sociaux et via WhatsApp.

L’enquête diligentée par les services sécuritaires tangérois a révélé que cela s’est passé au quartier Boukhalef et qu’aucune plainte n’a été déposée par la victime. Elle a également permis d’identifier le principal mis en cause dans cette affaire, qui est toujours en fuite, pour l’heure, alors que son acolyte, soupçonné d’avoir filmé la scène et de l’avoir diffusée sur la Toile et WhatsApp, a été appréhendé.

L’adolescent a été entendu dans le cadre de l’enquête judiciaire, sous la supervision du parquet général compétent, tandis que les investigations se poursuivent activement afin que le principal mis en cause soit interpellé à son tour.

