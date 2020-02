Agression d’une femme à Sidi Slimane: nouveau rebondissement

L’individu, placé dimanche soir sous surveillance médicale à l’hôpital El Idrissi à Kénitra, est décédé aux premières heures de lundi, apprend-on auprès des services de la sûreté nationale de Sidi Slimane.

Deux inspecteurs de police avaient été contraints, dimanche soir, d’utiliser leur arme de service pour arrêter deux individus en possession d’une arme blanche de gros calibre, et qui avaient tenté d’exposer une femme au vol avec violence, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, rappelant que les agents de police avaient tiré une balle de sommation et quatre balles qui ont touché l’un des suspects au niveau de l’épaule et des membres inférieurs, ce qui a nécessité son transfert à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires avant qu’il ne décède.

Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet en vue de déterminer tous les tenants et aboutissants de cette affaire et pour arrêter le deuxième suspect, toujours en état de fuite, ajoute la même source.

S.L. (avec MAP)