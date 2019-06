Agression d’une Allemande à Tanger: ce que l’on sait

Le service préfectoral de la police judiciaire de Tanger a ouvert, vendredi après-midi, une enquête judiciaire, sous la supervision du parquet compétent, pour arrêter un individu qui a agressé une ressortissante allemande à l’aide d’une arme blanche.

Selon les informations préliminaires de l’enquête et les propos d’un témoin sur la scène du crime, le mis en cause connaissait la victime, âgée d’environ 50 ans, avec laquelle il vivait pendant près d’un mois dans un appartement en compagnie d’une des connaissances du suspect, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Par la suite, le mis en cause est entré en conflit avec la victime sur la voie publique en essayant de la délester de son sac à main et de l’agresser à l’arme blanche, ajoute la DGSN dans un communiqué.

Les investigations et les enquêtes intensifiées se poursuivent pour appréhender le suspect, déterminer les mobiles de ces actes criminels, s’assurer de l’authenticité des propos du témoin et élucider les tenants et les aboutissants de cette agression, relève la même source.

La victime a été placée sous surveillance médicale afin de recevoir les soins nécessaires, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)