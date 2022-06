Agression d’un enseignant à Deroua: les parents d’élèves se confient (VIDEO)

Les éléments de la Gendarmerie royale ont interpellé, jeudi 9 juin, le mis en cause dans l’agression d’un enseignant, au sein même d’une école primaire à Deroua, province de Berrechid. Interpellation qui a fait suite à la diffusion sur les réseaux sociaux d’un enregistrement vidéo montrant la scène de cette agression.

Au micro de Le Site info, plusieurs parents ont témoigné, indiquant que le mis en cause est habitué à violenter les enfants. «Depuis plusieurs années, de nombreux parents se sont plaints du comportement agressif de l’enseignant, en vain. Il n’hésitait pas à frapper, insulter et humilier les élèves», a expliqué un parent.

La mère d’un élève a également confié, de son côté, qu’elle avait décidé de retirer son fils de cette école à cause de l’enseignant en question. «Il l’agressait physiquement et nous insultait. Je suis prête à témoigner en justice. Cet enseignant a toujours été violent et les parents doivent témoigner afin qu’il soit sanctionné», a-t-elle souligné.

