Agent de voyages: un projet de décret adopté

Le Conseil de gouvernement, réuni ce jeudi sous la présidence du chef de gouvernement, Aziz Akhannouch, a adopté un projet de décret n° 2.21.80, portant application de la loi n° 11.16 réglementant la profession d’agent de voyages.

Présenté par la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, ce texte s’inscrit dans la poursuite du chantier de la réforme réglementaire de la profession d’agent de voyages, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du Conseil.

Cette réforme vise à accompagner l’évolution des habitudes de réservation des voyages, l’émergence de nouveaux acteurs, tels que les agences numériques et l’usage accru des nouvelles technologies d’information et de communication.

Ce projet de décret détermine les procédures et les modalités d’octroi et d’exploitation d’une licence d’agent de voyages, et porte notamment sur la refonte, la simplification et la digitalisation de la procédure d’octroi de cette licence.

Au sujet de l’harmonisation des dispositions du projet de décret avec le chantier de la régionalisation avancée, Baitas a expliqué que cela va s’opérer à travers le transfert des compétences de l’administration centrale en matière d’octroi et de retrait d’une licence d’agent de voyages aux services extérieurs du ministère du Tourisme, notant que ces services seront l’acteur principal en matière de gestion de l’ensemble des procédures relatives à cette licence.