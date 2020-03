Âge, sexe, région…: les derniers chiffres sur le coronavirus au Maroc

68 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus ont été confirmés pendant les dernières 24 heures, jusqu’à mardi à 18h00, portant à 602 le nombre total des cas confirmés, a indiqué le ministère de la Santé.

Le nombre de décès dus au virus s’élève à 36 avec 3 nouveaux décès, tandis que 10 guérisons de plus ont été confirmées suite à des analyses au laboratoire, portant les cas guéris à 24, a précisé le directeur de l’épidémiologie et de lutte contre les maladies au ministère de la Santé, Mohamed El Youbi, dans une déclaration à la presse.

Il a en outre expliqué que sur les 36 personnes décédées, 90% sont vulnérables aux facteurs de risque en raison de l’âge avancé ou de la présence de maladies chroniques, lesquelles diminuent les défenses immunitaires des patients.

L’âge moyen des personnes décédées se situe à 62 ans, a ajouté le responsable, notant que les personnes décédées qui provenaient de l’étranger représentent 33%, tandis que le pourcentage des cas de contamination locale représentent 66%.

Il a également fait savoir que les cas exclus suite à un résultat négatif du laboratoire sont au nombre de 2.298.

Par ailleurs, 10 nouveaux cas de guérison ont été confirmés, portant ainsi le nombre des personnes guéries à 24, a précisé El Youbi, fait observer que la déclaration des guérisons obéit à des critères bien précis. “Pour la préservation de la sécurité et la vie des personnes, un patient est déclaré guéri après deux analyses au laboratoire qui se révèlent négatives”, a-t-il expliqué.

Pour la répartition géographique des cas, la région de Casablanca-Settat continue d’enregistrer le nombre le plus élevé des cas (176), suivi des régions de Marrakech-Safi (107), de Fès-Meknès et de Rabat-Salé-Kénitra avec 105 cas chacune et Tanger-Tétouan-Al Hoceima (39).

S’agissant de la répartition des cas selon les préfectures et provinces, la préfecture de Casablanca vient en tête avec 169 cas, devant Marrakech (102), Rabat (58), Meknès (49) et Fès (36).

Il a également précisé d’autre part que 55% des cas confirmés sont des hommes, tandis que 45% sont des femmes, ajoutant que la moyenne d’âge de l’ensemble des cas est de 54 ans, le plus jeune cas étant un nouveau-né de 2 mois, contre un homme de 96 ans comme âge maximum.

Évoquant l’état clinique des cas de contamination, le responsable a relevé que 85% des cas présentaient un état de santé bénin, alors que 15% se trouvent en état “avancé” ou “critique”.

En ce qui concerne la répartition des cas décédés, El Youbi a fait remarquer que le nombre le plus élevé des décès a été enregistré dans les régions de Casablanca-Settat (8 cas), Marrakech-Safi (8) et Fès-Meknès (8), suivies de la région de Rabat-Salé-Kénitra avec 4 cas, de l’Oriental (3), de Béni Mellal-Khénifra (2), de Souss-Massa (2) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (1).

S’agissant des personnes contacts, leur nombre a atteint 4.980 personnes placées sous surveillance médicale, alors que 1.868 personnes ont été en contact avec un malade du coronavirus et qui ont quitté la période de surveillance de 14 jours.

Évoquant les moyens de dépistage, le directeur a fait savoir que le ministère veille actuellement à l’extension du réseau des laboratoires, conformément au Plan d’action de veille et de contrôle épidémiologique.

Il a précisé que ce dispositif vise à détecter le coronavirus à travers le dépistage de l’acide nucléique, notant que d’autres méthodes de dépistage seront adoptées à cet effet par le ministère.

M.S. (avec MAP)