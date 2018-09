Agadir: une valise suspecte crée la panique

Selon une source de Le Site Info, la police, alertée, s’est immédiatement rendue sur place et a empêché les citoyens d’approcher l’objet abandonné. Et d’ajouter que la police scientifique, après avoir ouvert la manette, n’y a retrouvé que des haillons.

En naviguant sur notre site, vous acceptez l'utilisation de cookies et leur communication à des tiers, afin de vous offrir contenus et publicités liés à vos centres d'intérêt. En savoir plus... OK