Agadir: une touriste française victime d’un terrible accident

Un terrible accident est survenu mardi dernier sur la route qui mène vers la Kasbah d’Agadir Ouffela, a appris Le Site info. La victime, qui a été grièvement blessée, est une touriste française âgée d’une soixantaine d’années.

Les secours et les éléments de la police se sont dépêchés sur les lieux. La touriste a été rapidement transférée à l’hôpital le plus proche pour recevoir les soins nécessaires, indique la même source.

Et d’ajouter que la conductrice était de retour de la Kasbah avant de perdre le contrôle de son véhicule et de chuter de la falaise. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de cet incident.

Notons que les autorités de la ville ont interdit aux voitures de circuler à Agadir Oufella. La touriste française n’avait pas fait attention aux panneaux d’interdictions. Un bon nombre d’accident ont eu lieu à cet endroit précis. La route dans cette zone touristique est pleine de virages dangereux.

Kabiro Bhyer