Agadir: une station balnéaire pour booster l’attractivité de la région

Sur une superficie de quelque 600 hectares, à 30 kilomètres de la ville d’Agadir, précisément dans la commune rurale de Tamri, une station balnéaire va sortir de terre.

Elle viendra renforcer le potentiel hôtelier et balnéaire d’une région déjà leader en la matière, au niveau national, rapporte le quotidien Aujourd’hui le Maroc de ce mardi.

C’est la Société marocaine d’ingénierie touristique qui est le maître d’oeuvre du projet d’un Master Plan de la région du Souss-Massa, ajoute le journal. Laquelle région occupe déjà la seconde place du podium national des destinations, avec 25% de nuitées touristiques, la ville ocre étant le champion toutes catégories sur ce plan.

Le site de la future station balnéaire est bien desservi en termes d’infrastructures routières, en sus de la proximité (50 km) de l’aéroport international Al Massira d’Agadir. Géographiquement, elle est située entre le Haut Atlas, au nord, et l’Océan Atlantique à l’ouest.

D’une capacité de quelque 12000 lits, précise Aujourd’hui le Maroc, la composante hôtelière offrira à sa clientèle de nombreux et riches produits, concernant l’animation et les loisirs sportifs et ludiques de toutes sortes.

