Agadir : une série de naissances à Crocoparc

Une série de naissances a été enregistrée, récemment, chez les Iguanes, les Tortues et les Crocodiles relevant de Crocoparc à Agadir.

Ces petites créatures, nées dans de bonnes conditions, ont été intégrées au paysage pour que les visiteurs puissent les voir évoluer dans leurs espaces de vie, a indiqué le parc dans un communiqué.

L’iguane vert est un lézard, dont les teintes vertes, grises, oranges ou bleutées varient en fonction de leur répartition géographique et peut atteindre jusqu’à 2,50 mètres pour une durée de vie allant jusqu’à 15 ans, selon le communiqué, qui précise que les bébés iguanes pèsent 11 grammes en moyenne et mesurent 25 centimètres seulement.

La deuxième espèce Tortue Sillonnée, qui à l’âge adulte, mesure de 60 à 80 cm de long pour un poids d’une centaine de kilogrammes, est la plus grosse tortue d’Afrique et la plus grande du monde après celles des îles Galápagos et des Seychelles, relève la même source, faisant remarquer que les œufs de ce genre de tortues sont ronds et mesurent entre 41 et 49 mm alors que les jeunes à la naissance mesurent 45 mm de longueur pour un poids de 30 gr.

La ponte des crocodiles compte de 20 à 80 œufs qui ont la taille d’un œuf de poule. A la naissance, les crocodiles du Nil sont minuscules et ne mesurent que 21 à 29 centimètres pour un poids de 60 grammes et peuvent atteindre 7 mètres de long, pour un poids qui peut arriver à une tonne, conclut-on de même source.