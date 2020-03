Agadir: une quadragénaire arrêtée pour diffusion de fake news

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir ont arrêté, ce lundi soir, une femme âgée de 46 ans pour son implication présumée dans l’enregistrement et la diffusion, via les réseaux sociaux, d’une séquence vidéo contenant des propos injurieux et diffamatoires à l’encontre des membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger, et incitant à la haine et à la discrimination.

Les services de la sûreté nationale avaient entamé des investigations minutieuses après avoir fait le constat d’une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans laquelle apparaît une femme tenant des propos injurieux, diffamatoires et insultant les citoyens marocains résidant à l’étranger, et incitant à la haine à leur égard en raison du développement de l’épidémie du nouveau coronavirus au niveau international, indique un communiqué de la DGSN.

Les recherches et expertises techniques menées par les services de la sûreté nationale ont permis d’identifier et d’arrêter la mise en cause à son domicile à Inzegane, ajoute la même source.

La suspecte a été placée en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, qui s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de la sûreté nationale pour faire face aux contenus numériques portant sur des actes criminels ou des données fallacieuses en lien avec l’épidémie du coronavirus, conclut le communiqué.

