Des habitants de la ville d’Agadir ont soumis une pétition écrite au maire, afin d’annuler l’adoption du nouveau logo de la ville, qui a suscité une controverse sur les réseaux sociaux.

Les signataires de la pétition, dont Le Site Info détient une copie, ont déclaré que l’identité visuelle d’Agadir doit refléter ses atouts urbains, culturels et économiques, ainsi que la dimension historique de la ville. Et ce, en impliquant les habitants dans le design et la conception de cette identité visuelle.

Ils ont ainsi appelé le maire de la ville à « annuler l’adoption du nouveau logo », et à être à l’écoute des idées créatives et originales des habitants de la ville.

S.H.