Agadir: une “mendiante fortunée” démasquée

La police d’Agadir a interpellé, vendredi 14 septembre, une mendiante quadragénaire et connue depuis des années par les fidèles de plusieurs mosquées de la ville.

Selon une source de Le Site Info, la mise en cause avait, en réalité, une maison et une voiture de luxe en son nom. Et d’ajouter qu’elle garait son véhicule à quelques pas des lieux de son “travail”, mettait des haillons et prenait place devant les portes des mosquées.

Son arrestation a d’ailleurs choqué ceux qui l’apercevaient chaque jour se faisant passer pour une vieille femme pauvre afin d’afficher sa misère et convaincre les passants.

Y.K.