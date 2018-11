Agadir: une affaire de harcèlement sexuel mobilise la police

La police judiciaire d’Agadir a procédé, dimanche soir, à l’arrestation d’un individu (31 ans) aux antécédents judiciaires dans le vol et le trafic de drogue, pour son implication présumée dans une affaire relative au vol sous la menace à l’arme blanche et le harcèlement sexuel.

Selon la DGSN, une femme a déposé vers 3h00 du matin une plainte auprès des services de la préfecture de police d’Agadir selon laquelle elle a été victime d’une opération de vol avec violence par deux individus qui se sont emparés de son téléphone portable, une somme d’argent et une chaîne en or, et de harcèlement sexuel par l’un des mis en cause.

L’enquête menée à ce sujet a permis d’appréhender l’un des suspects et d’identifier le deuxième mis en cause aux multiples antécédents judiciaires, ajoute la même source, notant que l’enquête se poursuit pour l’arrêter en vue d’élucider les actes criminels attribués à ce dernier.

Quant au suspect arrêté, il a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour dévoiler les circonstances de cette affaire, conclut la DGSN.

S.L. (avec MAP)