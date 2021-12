Agadir: un taximan rend 500.000 DH à leur propriétaire

L’Association professionnelle des propriétaires et des chauffeurs de petits taxis à Agadir a annoncé qu’un taxi driver a récemment trouvé un sac contenant la coquette somme de 500.000 DH sonnants et trébuchants oubliée. Somme d’argent que le chauffeur s’est empressé de rendre à qui de droit

Via sa page officielle Facebook, ladite Association a expliqué que le chauffeur a trouvé ce montant, ainsi que des chéquiers et des papiers d’identité, au niveau du quartier Bensergao de la ville d’Agadir (ndlr, et non pas dans le taxi comme on aurait pu le penser au premier abord). Et d’ajouter que le chauffeur a gardé le sac chez lui pendant trois jours, puis il a contacté le propriétaire , un commerçant de meubles à Casablanca, à qui il a rendu son bien perdu.

Un bien pour un autre, le commerçant reconnaissant a donné au chauffeur 30.000 DH comme récompense méritée pour sa grande honnêteté et probité!

L.A.