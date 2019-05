Agadir: un père et son fils dans les filets de la police

Le service préfectoral de la police judiciaire d’Agadir a procédé, mardi, en étroite collaboration avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à l’arrestation d’un homme et de son fils âgés de 47 et 19 ans, pour leur implication présumée dans une affaire de possession et trafic de drogue (chira).

Les deux mis en cause ont été interpellés au niveau du point de contrôle d’un barrage judiciaire à l’entrée de la ville de Tikiouine, à bord d’un camion de transport de marchandise en provenance d’une ville du nord du Royaume, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué, faisant savoir que les fouilles auxquelles a été soumis le camion a permis la saisie de 575 kg de chira en plaquettes, outre des téléphones portables.

Les investigations menées dans le cadre de cette affaire ont révélé le lien avec une précédente saisie d’une cargaison de 500 kg de chira interceptée dimanche dernier par des éléments de la police judiciaire sur la base d’informations précises fournies par les services de la DGST, à bord d’une voiture légère dans une aire de repos dans la zone d’Imintanoute, selon la même source.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, en vue d’élucider d’éventuelles ramifications de ce réseaux criminel au niveau national ou international, conclut le communiqué.

S.L. (avec MAP)