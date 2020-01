Agadir: un muezzin grièvement blessé à l’intérieur d’une mosquée

Le muezzin d’une des mosquées les plus connues à Agadir a été victime de graves brûlures, suite au feu qui avait pris dans la salle d’ablutions de l’édifice religieux.

Le drame s’était produit à la fin de la semaine écoulée. Et une source de Le Site info a affirmé que le muezzin souffre de graves brûlures au niveau des mains et du ventre. Et c’est en voulant allumer un camping gaz afin de chauffer l’eau pour ses ablutions que le feu avait pris; causant des brûlures du troisième degré à la victime.

Après son hospitalisation, l’état de santé du muezzin est stable, suite aux soins appropriés qui lui ont été prodigués, précise la même source.

