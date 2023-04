Agadir: un individu sème la terreur (DGSN)

Un inspecteur de police relevant de la préfecture de police d’Agadir a été contraint, jeudi à Ouled Teima, de procéder à des tirs de sommation avec son arme de service afin de neutraliser le danger émanant d’un individu de 33 ans, aux multiples antécédents judiciaires, qui a refusé d’obtempérer et qui constituait un grave danger pour la sécurité des citoyens et d’éléments de police en les menaçant à l’arme blanche, apprend-on de source sécuritaire.

Une patrouille de police, composée des éléments de police de la ville d’Ouled Teima et d’éléments en renfort relevant de la préfecture de police d’Agadir, était intervenue pour interpeller le suspect qui fait l’objet d’un mandat de recherche judiciaire pour son implication dans une agression sexuelle, fait savoir la même source, précisant que le mis en cause a refusé d’obtempérer et a opposé une résistance violente à l’arme blanche aux éléments de police, ce qui a nécessité de procéder à des tirs de sommation ayant permis de maîtriser le suspect et de saisir le sabre en sa possession.

Le prévenu a été soumis à l’enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent afin de déterminer l’ensemble des tenants et aboutissants de cette affaire et dévoiler les véritables motivations derrière ces actes criminels, conclut-on.

S.L.