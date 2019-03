Agadir: un homme retrouvé mort dans un Hammam

Un individu a été retrouvé mort, dimanche 24 mars, dans un Hammam à Dcheira El Jihadia dans les environs d’Agadir. Des témoins ont été surpris de voir l’homme allongé “sans bouger ni respirer”, avant de découvrir qu’il avait rendu l’âme, nous rapporte une source bien informée.

Aussitôt alertés, les éléments de la police se sont rendus sur les lieux du drame. La dépouille mortelle a été évacuée au centre hospitalier Mohammed V pour les besoins d’autopsie.

La victime ne portait aucune trace de violence ou de fracture et il s’agirait d’une mort naturelle, selon des sources sur place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances exactes de ce décès. Cette mort interpelle les autorités concernant la sécurité dans les Hammams.

N.K.