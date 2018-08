Agadir: un élément de Hadar agressé lors d’une intervention

La police d’Agadir a interpellé, ce mardi 14 août, un individu de 53 ans pour détention d’arme blanche. Selon une source de Le Site Info, le mis en cause, qui présente des signes de troubles mentaux, a été arrêté par les éléments du dispositif Hadar, à proximité de Bab El Had.

