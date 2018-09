Agadir: un commandant de police risque très gros

Selon la DGSN, le mis en cause a été arrêté en train de percevoir une somme de 500 dirhams en guise de corruption, et ce sur la base d’une plainte déposée par un individu, victime d’une extorsion de la part du prévenu, en contrepartie de consentir à son activité dans le transport clandestin des passagers.

