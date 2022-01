Agadir: un chien errant provoque un accident mortel de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort vendredi dans la commune de Bensergao, à Agadir, dans un terrible accident de la circulation, qui a fait également plusieurs blessés.

Selon une source de Le Site info, l’accident résulte d’une forte collision entre deux voitures et une moto, causée par un chien errant qui se trouvait au milieu de la route.

Et d’ajouter que la moto a été fortement endommagée, comme le montre un enregistrement vidéo circulant sur les réseaux sociaux.

Les blessés ont été évacués d’urgence vers l’hôpital Hassan II d’Agadir, alors que les corps des deux victimes ont été transportés à la morgue, indique-t-on de même source.

Les éléments de la Protection civile et les services de police se sont rendus sur place et ont ouvert une enquête afin de déterminer les causes de cette terrible tragédie, ajoute-t-on.

M.S.