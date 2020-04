Agadir: terrible accident sur l’avenue des FAR

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance d’Agadir a décidé lundi de placer en détention une femme pour avoir causé un accident mortel à Agadir.

Une source de Le Site info a indiqué que la mise en cause a renversé trois femmes au niveau de l’avenue des FAR, précisant que l’une d’elles est décédée et les deux autres ont été grièvement blessées.

La dépouille a été transférée à la morgue pour autopsie et les deux victimes ont été évacuées en urgence à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de cet accident.

